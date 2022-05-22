Трансфер Соломона в «Фулгем» зірвався

Тепер невідомо де півзахисник «Шахтаря» продовжить кар’єру

Трансфер півзахисника «Шахтаря» Манора Соломона до «Фулгему» зірвався. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Раніше він писав, що між сторонами була усна домовленість. Однак оформити угоду так і не вдалося.

Якщо раніше були просто сумніви, то зараз Романо повідомляє, що перехід зірвався на 100%. Варто відзначити, що «Фулгем» виграв Чемпіоншип і повернувся до АПЛ.

22-річний ізраїльтянин за підрахунками Transfermarkt оцінюється в 18 мільйонів євро.