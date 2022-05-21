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Тренер «Гента» не дав Безусу провести прощальний матч за клуб

Українець не потрапив в заявку на гру останнього туру чемпіонату Бельгії, незважаючи на вирішення турнірних завдань
Футбол Українські легіонери
21 травня 23:03
Тренер «Гента» не дав Безусу провести прощальний матч за клуб
Роман Безус / Фото - ФК Гент

У заключному турі групи Ліги конференцій чемпіонату Бельгії «Гент» приймає «Шарлеруа». Півзахисник «буйволів» Роман Безус не потрапив навіть в заявку на гру.

раніше українець анонсував прощання з уболівальниками. Але головний тренер Хейн Ванхазебрук не включив хавбека навіть в список запасних. Це незважаючи на те, що команда достроково виграла боротьбу за єврокубки.

Таким чином, Безус завершив виступи за «Гент» з 119 зіграними матчами. У них він оформив по 18 голів і ассистів.

Сергій Стаднюк
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Теги

чемпіонат Бельгії Роман Безус

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