Тренер «Гента» не дав Безусу провести прощальний матч за клуб

Українець не потрапив в заявку на гру останнього туру чемпіонату Бельгії, незважаючи на вирішення турнірних завдань

Роман Безус / Фото - ФК Гент

У заключному турі групи Ліги конференцій чемпіонату Бельгії «Гент» приймає «Шарлеруа». Півзахисник «буйволів» Роман Безус не потрапив навіть в заявку на гру.

раніше українець анонсував прощання з уболівальниками. Але головний тренер Хейн Ванхазебрук не включив хавбека навіть в список запасних. Це незважаючи на те, що команда достроково виграла боротьбу за єврокубки.

Таким чином, Безус завершив виступи за «Гент» з 119 зіграними матчами. У них він оформив по 18 голів і ассистів.