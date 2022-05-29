Тренер збірної Шотландії назвав сильні сторони України

Стів Кларк / Фото - Sky Sports

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк поділився очікуваннями від матчу півфіналу плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти України. Слова фахівця передає The National.

‎Українці добре діють як в переході до атаки, так і коли вони втрачають м’яч та швидко намагаються його відібрати. Це технічно навчена команда.

У них є дві системи гри, можуть грати двома різними способами. З трьома центральними захисниками або класично в лінію з чотирьох оборонців. Я не зовсім впевнений, з чого вони почнуть. Але і їм невідомий наш план.

«Шахтар» переважно грає на заключних етапах міжнародних турнірів, «Динамо» виступає в групі єврокубків. Це гравці високого рівня, не слід себе обманювати. ‎Можливо, ви не впізнаєте всі прізвища або не знаєте рівень українського футболу, але вони завжди використовуються на дуже хорошому рівні.