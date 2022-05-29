Тренер збірної Шотландії назвав сильні сторони України
Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк поділився очікуваннями від матчу півфіналу плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти України. Слова фахівця передає The National.
Це дійсно хороша команда, вони мені імпонують. Україна грає на перемогу. Вони надають перевагу футболу першим номером. Я не думаю, що вони приїдуть і сядуть у захист, навпаки.
Українці добре діють як в переході до атаки, так і коли вони втрачають м’яч та швидко намагаються його відібрати. Це технічно навчена команда.
У них є дві системи гри, можуть грати двома різними способами. З трьома центральними захисниками або класично в лінію з чотирьох оборонців. Я не зовсім впевнений, з чого вони почнуть. Але і їм невідомий наш план.
«Шахтар» переважно грає на заключних етапах міжнародних турнірів, «Динамо» виступає в групі єврокубків. Це гравці високого рівня, не слід себе обманювати. Можливо, ви не впізнаєте всі прізвища або не знаєте рівень українського футболу, але вони завжди використовуються на дуже хорошому рівні.
Раніше стало відомо, що збірна Шотландії втратила півзахисника перед матчем з Україною.
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