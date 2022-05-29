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Тренер збірної Шотландії назвав сильні сторони України

При цьому Кларк відзначив, що «синьо-жовті» не знають його плану
Футбол Збірна України
13:48
Тренер збірної Шотландії назвав сильні сторони України
Стів Кларк / Фото - Sky Sports

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк поділився очікуваннями від матчу півфіналу плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти України. Слова фахівця передає The National.

Це дійсно хороша команда, вони мені імпонують. Україна грає на перемогу. Вони надають перевагу футболу першим номером. Я не думаю, що вони приїдуть і сядуть у захист, навпаки.

‎Українці добре діють як в переході до атаки, так і коли вони втрачають м’яч та швидко намагаються його відібрати. Це технічно навчена команда.

У них є дві системи гри, можуть грати двома різними способами. З трьома центральними захисниками або класично в лінію з чотирьох оборонців. Я не зовсім впевнений, з чого вони почнуть. Але і їм невідомий наш план.

«Шахтар» переважно грає на заключних етапах міжнародних турнірів, «Динамо» виступає в групі єврокубків. Це гравці високого рівня, не слід себе обманювати. ‎Можливо, ви не впізнаєте всі прізвища або не знаєте рівень українського футболу, але вони завжди використовуються на дуже хорошому рівні.

Раніше стало відомо, що збірна Шотландії втратила півзахисника перед матчем з Україною.

Сергій Стаднюк
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Теги

збірна Шотландії (футбол)

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