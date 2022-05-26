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Тренер збірної Шотландії: «Справа не в тому, щоб бути поганими хлопцями. Ми всі розуміємо ситуацію України»

Стів Кларк бажає вийти на чемпіонат світу
Футбол Чемпіонат світу з футболу
15:00
Тренер збірної Шотландії: «Справа не в тому, щоб бути поганими хлопцями. Ми всі розуміємо ситуацію України»

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк не хоче, щоб його команду сприймали як поганців через те, що вони хочуть залишити Україну без чемпіонату світу:

«Справа не в тому, щоб бути поганими хлопцями. Ми всі розуміємо і поважаємо ситуацію, в якій опинилася команда України.

Вони змогли виїхати з країни на тренувальний збір, провести кілька матчів. Вони будуть готовими до матчу. Та найважливіша річ для мене, як для тренера збірної Шотландії, щоб готовими до гри були ми. Обидві команди будуть готові 1 червня.

Ми хочемо поїхати на чемпіонат світу. Я, тренерський штаб, команда. Ми хочемо бути там. Я ж намагаюся просто сфокусуватися на матчі, це єдине, на чому я можу сфокусуватися».

Капітан збірної Шотландії Ендрю Робертсон також наполягає на тому, що бажає Україні перемоги у війні, але намагатиметься вийти на чемпіонат світу.

Сергій Лук'яненко
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Теги

збірна Шотландії (футбол)

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