Робертсон: «Весь світ хоче, щоб Україна перемогла. Я б також хотів, але вони грають проти моєї країни»
Тренер збірної Шотландії: «Справа не в тому, щоб бути поганими хлопцями. Ми всі розуміємо ситуацію України»
Стів Кларк бажає вийти на чемпіонат світу
Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк не хоче, щоб його команду сприймали як поганців через те, що вони хочуть залишити Україну без чемпіонату світу:
«Справа не в тому, щоб бути поганими хлопцями. Ми всі розуміємо і поважаємо ситуацію, в якій опинилася команда України.
Вони змогли виїхати з країни на тренувальний збір, провести кілька матчів. Вони будуть готовими до матчу. Та найважливіша річ для мене, як для тренера збірної Шотландії, щоб готовими до гри були ми. Обидві команди будуть готові 1 червня.
Ми хочемо поїхати на чемпіонат світу. Я, тренерський штаб, команда. Ми хочемо бути там. Я ж намагаюся просто сфокусуватися на матчі, це єдине, на чому я можу сфокусуватися».
Капітан збірної Шотландії Ендрю Робертсон також наполягає на тому, що бажає Україні перемоги у війні, але намагатиметься вийти на чемпіонат світу.
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