Воротар «Шахтаря» Трубін: «Мої мрії змінилися»
Трубін: «Хлопці, які в Маріуполі, – взагалі на межі фантастики. Напевно, вони безсмертні »
Голкіпер збірної України - про подвиги співвітчизників під час війни<br>
Анатолій Трубін / Фото - FacebookВоротар Шахтаря і збірної України Анатолій Трубін висловив захоплення ВСУ, які 85-й день протистоять повномасштабній російській агресії.
Також голкіпер не забув згадати і про ультрас українських клубів.
«Вважаю, якщо буде така підтримка від народу, кожен українець непереможний. А хлопці, які в Маріуполі, – взагалі на межі фантастики. Напевно, вони безсмертні. Навіть не люди, а якісь роботи. Але все одно, [війна в Україні] – катастрофа 21-го століття. Як таке взагалі може бути?».
«У мене величезна повага до ультрас. Це хлопці, які завжди, незважаючи ні на що, підтримують команду. Тому зараз ультрас всіх клубів захищають нашу країну, і вважаю, що вони заслуговують на повагу не тільки від футболістів, а й від усього світу».
«Поступок футболістів Прикарпаття [які пішли воювати чи не всією командою] – вчинок справжніх чоловіків. Але з цим потрібно бути акуратним. Всі повинні робити свою справу, і професійно. Адже війна – це не тільки ті, хто воює. Але і ті, хто допомагає фінансово, волонтерством, інформаційно. Це як командна робота. Багато ниточок, які ведуть до перемоги. Зараз ми як ніколи разом, все працюємо в одному напрямку. Вважаю, що наша перемога дуже близька і все закінчиться якомога раніше ».
Раніше Трубін висловився про свої мрії.
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