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Циганик: «У наступному році Кубка України не буде»
Клуби прийняли рішення не брати участь в наступному розіграші турніру<br>
Кубок України / Фото - FacebookВідомий футбольний журналіст Ігор Циганик в програмі «Циганик LIVE» повідомив, що українські клуби вирішили пожертвувати національним Кубком заради чемпіонату та участі в євросезоні.
«У наступному році Кубка України не буде. Відмовилися, тому що може бути дуже щільний календар чемпіонату плюс єврокубки, збірна».
«У умовного «Шахтаря» буде багато переїздів, навіть не перельотів. Спочатку потрібно буде переїхати з України за кордон, потім якось летіти. Відіграв, а через 2 години ти вдома – такого не буде. Тому розіграшу Кубка України 2022/23 не буде. Наскільки мені відомо, клуби від цього відмовилися».
Нагадаємо, розіграш Кубка України сезону-2021/22 також не вдалося дограти через війну в країні.
Раніше стало відомо, що формат наступного розіграшу УПЛ буде збережений.
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