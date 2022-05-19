У боротьбу за Нереса включився італійський гранд

Зірковий бразилець так і не встиг зіграти за «Шахтар»

Давід Нерес / Фото - ФК Шахтар

Крім «Бенфіки» на вінгера «Шахтаря» Давіда Нереса претендує також і «Ювентус». Про це повідомляє UOL Esporte.

Зимовий новачок «гірників» так і не встиг дебютувати за клуб через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Гравець твердо вирішив покинуть донеччан.

Раніше повідомлялося, що «Бенфіка» заплатить «Шахтарю» 3 млн євро і спише борг за Педріньо в розмірі 12 млн. Однак в боротьбу за футболіста включилося кілька клубів. У їх числі і «Ювентус».

Нагадаємо, Нерес перебрався в Україну за 12 млн євро з «Аякса».