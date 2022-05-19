Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:30
live
Інформаційний марафон
20:25
Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Півфінал. Стамбул

У боротьбу за Нереса включився італійський гранд

Зірковий бразилець так і не встиг зіграти за «Шахтар»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21:03
У боротьбу за Нереса включився італійський гранд
Давід Нерес / Фото - ФК Шахтар

Крім «Бенфіки» на вінгера «Шахтаря» Давіда Нереса претендує також і «Ювентус». Про це повідомляє UOL Esporte.

Зимовий новачок «гірників» так і не встиг дебютувати за клуб через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Гравець твердо вирішив покинуть донеччан.

Раніше повідомлялося, що «Бенфіка» заплатить «Шахтарю» 3 млн євро і спише борг за Педріньо в розмірі 12 млн. Однак в боротьбу за футболіста включилося кілька клубів. У їх числі і «Ювентус».

Нагадаємо, Нерес перебрався в Україну за 12 млн євро з «Аякса».

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Шахтар Донецьк Давид Нерес Ювентус Бенфіка

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Молода зірка «Шахтаря» припустив, що «Таврія» і «Севастополь» повернуться в УПЛ
Молода зірка «Шахтаря» припустив, що «Таврія» і «Севастополь» повернуться в УПЛ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21:47
Трубін: «Хлопці, які в Маріуполі, – взагалі на межі фантастики. Напевно, вони безсмертні »
Трубін: «Хлопці, які в Маріуполі, – взагалі на межі фантастики. Напевно, вони безсмертні »
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:59
«Ювентус» влітку спробує підписати контракт з Погба
«Ювентус» влітку спробує підписати контракт з Погба
Футбол Серія А
15:58
«Баєр» продовжує вести переговори з приводу трансферу Мудріка
«Баєр» продовжує вести переговори з приводу трансферу Мудріка
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:57
Вирішив поміняти Україну на Італію. «Лаціо» домовився про трансфер хавбека «Шахтаря»
Вирішив поміняти Україну на Італію. «Лаціо» домовився про трансфер хавбека «Шахтаря»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:57
38-річний екс-гравець «Шахтаря» має намір продовжити кар'єру
38-річний екс-гравець «Шахтаря» має намір продовжити кар'єру
Футбол У світі
18 травня 22:41

Новини: Футбол

Гвардіола погодився на матч «Динамо» – «Манчестер Сіті», але не найближчим часом
Гвардіола погодився на матч «Динамо» – «Манчестер Сіті», але не найближчим часом
Українська Прем'єр-ліга
22:13
Молода зірка «Шахтаря» припустив, що «Таврія» і «Севастополь» повернуться в УПЛ
Молода зірка «Шахтаря» припустив, що «Таврія» і «Севастополь» повернуться в УПЛ
Українська Прем'єр-ліга
21:47
Миколенко – в старті на один з вирішальних матчів «Евертона»
Миколенко – в старті на один з вирішальних матчів «Евертона»
Англійська Прем'єр-ліга
21:21
У боротьбу за Нереса включився італійський гранд
У боротьбу за Нереса включився італійський гранд
Українська Прем'єр-ліга
21:03
Гравець «Вереса»: «Клуби в єврокубках отримають 50 млн, і якщо вони 10 % пожертвують іншим клубам - цього вистачить для проведення УПЛ в Туреччині»
Гравець «Вереса»: «Клуби в єврокубках отримають 50 млн, і якщо вони 10 % пожертвують іншим клубам - цього вистачить для проведення УПЛ в Туреччині»
Українська Прем'єр-ліга
20:56
Шевченко: «Футбол – ланка об'єднання. Наші вболівальники показують героїзм на «Азовсталі»
Шевченко: «Футбол – ланка об'єднання. Наші вболівальники показують героїзм на «Азовсталі»
Збірна України
20:46
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Українська Прем'єр-ліга
20:24
Трансфер Миколенко врятував бюджет «Динамо»
Трансфер Миколенко врятував бюджет «Динамо»
Українська Прем'єр-ліга
19:45
Ноєр вимагає від «Баварії» підписати з ним контракт терміном більше одного року
Ноєр вимагає від «Баварії» підписати з ним контракт терміном більше одного року
Бундесліга
18:53
Всі новини

Популярні новини

Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Професійний бокс
12 травня 20:17
8
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Бокс Професійний бокс
13 травня 09:05
2
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Бокс Професійний бокс
13 травня 12:23
Всі новини