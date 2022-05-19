У «Ганзі» хочуть зберегти Сікана
Німецький клуб зацікавлений у продовженні оренди
10:18
Форвард «Шахтаря» Данило Сікан наступний сезон може провести в оренді в «Ганзі», повідомляє liga2-online.de.
У продовженні оренди зацікавлений головний тренер команди Йенс Хартель.
«Ми хочемо, щоб хлопець залишився, але шанси поки не дуже великі. Ми ще не знаємо, які плани у «Шахтаря», чи залишиться Сікан в чемпіонаті України. При цьому, зараз він буде на радарах скаутів в матчах за збірну ».
Нагадаємо, Сікан зіграв за «Ганзу» 11 матчів, відзначившись 1 голом і 1 асистом.
Коментарі 0