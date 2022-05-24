Павелко назвав варіанти існування УПЛ після війни
УАФ планує провести конгрес, де переоберуть Павелка
У асоціації мають намір організувати захід дистанційно
Керівництво Української асоціації футболу (УАФ) влітку планує провести звітно-виборчий конгрес.
За інформацією джерела, конгрес пройде дистанційно.
Головним питанням конгресу стануть вибори президента асоціації, а єдиним кандидатом стане діючий глава УАФ Андрій Павелко.
Зазначимо, що спочатку конгрес УАФ повинен був пройти в березні, але був перенесений через вторгнення росії.
Нагадаємо, Павелко очолює УАФ з 2015 року, а у 2017 році був переобраний.
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