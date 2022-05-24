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УАФ планує провести конгрес, де переоберуть Павелка

У асоціації мають намір організувати захід дистанційно
Футбол В Україні
09:59
УАФ планує провести конгрес, де переоберуть Павелка

Керівництво Української асоціації футболу (УАФ) влітку планує провести звітно-виборчий конгрес.

За інформацією джерела, конгрес пройде дистанційно.

Головним питанням конгресу стануть вибори президента асоціації, а єдиним кандидатом стане діючий глава УАФ Андрій Павелко.

Зазначимо, що спочатку конгрес УАФ повинен був пройти в березні, але був перенесений через вторгнення росії.

Нагадаємо, Павелко очолює УАФ з 2015 року, а у 2017 році був переобраний.

Джерело: ua.tribuna.com Карен Агабекян
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Андрій Павелко

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