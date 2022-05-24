УАФ планує провести конгрес, де переоберуть Павелка

У асоціації мають намір організувати захід дистанційно

Керівництво Української асоціації футболу (УАФ) влітку планує провести звітно-виборчий конгрес.



За інформацією джерела, конгрес пройде дистанційно.

Головним питанням конгресу стануть вибори президента асоціації, а єдиним кандидатом стане діючий глава УАФ Андрій Павелко.

Зазначимо, що спочатку конгрес УАФ повинен був пройти в березні, але був перенесений через вторгнення росії.

Нагадаємо, Павелко очолює УАФ з 2015 року, а у 2017 році був переобраний.