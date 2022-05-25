УАФ вимагає від росії відшкодувати вартість зруйнованої футбольної інфраструктури

Українська асоціація футболу (УАФ) через суд вимагатиме від росії відшкодувати збиток, заподіяний футбольної інфраструктури через військові дії. Про це повідомив глава УАФ Андрій Павелко.

Я впевнений, що запропонована юридична платформа надасть можливість відстоювати в усіх міжнародних судах відшкодування збитків, які завдала нам Російська Федерація у війні, яку вона принесла до нашого дому.

Упевнений, що всі суб’єкти українського футболу, об’єднавшись, нададуть усю потрібну інформацію, щоб наші юристи могли опрацювати всі ці питання. Позови, який буде подано до ЄСПЛ та міжнародних судів, обов’язково будуть переможними, і ми відшкодуємо збитки, які завдала Російська Федерація нашому українському футболу».