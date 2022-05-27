Президент UEFA: «Мені шкода всіх спортсменів: українських і російських. Особливо російські футболісти стали жертвами конфлікту»
UEFA буде розводити українські та білоруські клуби
Виконком союзу продовжить залишатися в режимі очікування
18:15
UEFA / Фото - TwitterUEFA прийняв рішення розводити українські та білоруські клуби в турнірах під егідою своєї організації. Про це повідомляє офіційний сайт союзу.
У березні чиновники вже відреагували на участь білорусі в російському вторгненні в Україну, заборонивши проводити міжнародні матчі на території країни. Поєдинки на домашніх стадіонах можуть проходити лише при порожніх трибунах.
Дане рішення було прийнято для безперебійного проведення турнірів UEFA, оскільки безпека команд, офіційних осіб та інших учасників не може бути повністю гарантована через існування військового конфлікту.
Виконавчий комітет UEFA залишатиметься в режимі очікування, щоб скликати подальші засідання для переоцінки правової та фактичної ситуації в міру її розвитку і прийняття подальших рішень в разі потреби.
Президент UEFA Александр Чеферін наважився поставити в один ряд українських футболістів з російськими, які підтримує терористичний режим путіна.
Коментарі 0