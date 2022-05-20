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UEFA назвав кращого гравця Ліги Європи. Це представник переможця

Півзахисник реалізував пенальті у фінальній серії 11-метрових
Футбол Ліга Європи UEFA
21:22
UEFA назвав кращого гравця Ліги Європи. Це представник переможця
Фото - Айнтрахт

Півзахисник «Айнтрахта» Філіп Костич визнаний кращим гравцем Ліги Європи-21/22. Про це повідомляє прес-служба UEFA.

На рахунку серба 12 зіграних матчів. У них йому вдалося відзначитися трьома голами і шістьма результативними передачами.

У фіналі «Айнтрахт» здолав «Рейнджерс» (1: 1, 5: 4 - пен.). Костич реалізував один з пенальті серії.

Сергій Стаднюк
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Айнтрахт Рейнджерс

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