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UEFA презентував збірну сезону Ліги Європи

«Айнтрахт» виграв трофей в нинішньому сезоні
Футбол Ліга Європи UEFA
09:45
UEFA презентував збірну сезону Ліги Європи

UEFA презентував символічну збірну сезону в Лізі Європи.

Голкіпер: Кевін Трапп ( «Айнтрахт»).

захисники: Крейг Доусон ( «Вест Хем»), Мартін Гінтереггер ( «Айнтрахт»), Келвін Угелумба ( «Рейнджерс»).

півзахисники: Джеймс Тавернье ( «Рейнджерс»), Конрад Лаймер ( «Лейпциг»), Деклан Райс ( «Вест Хем»), Філіп Костич ( «Айнтрахт»).

форварди: Крістофер Нкунку ( «Лейпциг»), Рафаель Борре ( «Айнтрахт»), Райан Кент ( «Рейнджерс»).

Нагадаємо, Лігу Європи в нинішньому сезоні виграв «Айнтрахт».

Петро Приходько
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