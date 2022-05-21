«Айнтрахт» був сильнішим за «Рейнджерс» в серії пенальті і виграв Лігу Європи
UEFA презентував збірну сезону Ліги Європи
«Айнтрахт» виграв трофей в нинішньому сезоні
09:45
UEFA презентував символічну збірну сезону в Лізі Європи.
Голкіпер: Кевін Трапп ( «Айнтрахт»).
захисники: Крейг Доусон ( «Вест Хем»), Мартін Гінтереггер ( «Айнтрахт»), Келвін Угелумба ( «Рейнджерс»).
півзахисники: Джеймс Тавернье ( «Рейнджерс»), Конрад Лаймер ( «Лейпциг»), Деклан Райс ( «Вест Хем»), Філіп Костич ( «Айнтрахт»).
форварди: Крістофер Нкунку ( «Лейпциг»), Рафаель Борре ( «Айнтрахт»), Райан Кент ( «Рейнджерс»).
Нагадаємо, Лігу Європи в нинішньому сезоні виграв «Айнтрахт».
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