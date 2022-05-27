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Українська арбітриня: «Окупанти погрожували дати 10 років арешту»

Ірина Петрова перебувала в окупації в Новій Каховці
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:59
Українська арбітриня: «Окупанти погрожували дати 10 років арешту»

Українська арбітриня Ірина Петрова розповів, як переживала окупацію в Новій Каховці.

«Я - клаустрофоб, для мене сидіти в замкнутому просторі - дуже великий стрес. По-друге, мене лякали, що можуть дати від 3 -15 діб до 10 років або навіть більше.

Ми відмовилися судити їх футбольні матчі, а друге - я відстоювала позицію нашої країни, я була і є за Україну. Дев'ятого травня я вийшла в синьо-жовтої майці з прапором. Напевно, без футболу мені не вистачає адреналіну, хотілося якось себе показати.

Було дуже страшно, ти виходиш з дому і не розумієш, що може бути. Ти видаляєш всі СМС і фото, тому що боїшся, що хтось прийде до тебе і подивиться якусь інформацію. Але я така людина, що нічого не видаляю. Що у мене було з початку війни, то у мене залишилося. Можливо, це сталося через те, що вони щось у мене знайшли.

Зараз в Новій Каховці, напевно, одиниці патріотів, але мовчать, бо знають, чим це може закінчитися. Я дуже переживаю за своє місто. Там зараз спокійно, не бомблять і не стріляють, але відбувається незрозуміло що. Ти змушений боятися, сидіти вдома і не виходити на вулицю. А якщо і виходити, то без телефону або видаливши перед тим все СМС і соцмережі. Тому що тебе можуть де-небудь чекати. Зараз там дуже багато колаборантів, які перейшли на їх сторону.

Я сподіваюся тільки на краще, вірю в нашу силу, перемогу і ВСУ. Це може бути не так швидко, це може бути через місяць, два, три, чотири, але я знаю, що все це буде Україна, тому що нас ніхто не залишить »

Раніше гравець збірної України розповів, що його рідня перебуває в окупованому Херсоні.

Джерело: footballua.tv Петро Приходько
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