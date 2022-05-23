Українська Ліга чемпіонів. Григорій Суркіс запропонував незвичну схему проведення чемпіонату

Григорій Суркіс / Фото - УАФ

Колишній президент ФФУ (нині - УАФ) Григорій Суркіс висловився про можливий формат проведення чемпіонату України в умовах війни.

Зможемо провести повноцінні турніри в усіх лігах, за участі тих команд, що грали в останньому сезоні — буде дуже добре. При цьому жодна з них не повинна страждати — понижуватися класом, приміром. Навпаки! Тим, хто зупинився на перехідних місцях в перший чи другій лігах, треба надати можливість підвищення. Нехай в УПЛ тоді виступає 18 чи навіть 20 клубів.

До речі, за подібною схемою проходив найперший, перехідний чемпіонат України. Усі його матчі відбулися навесні 1992 року — 20 команд вищої ліги змагалися у двох групах, переможці яких зустрілися в фіналі. Така модель скорочує кількість матчів майже вдвічі.

А якщо виникне необхідність провести турнір у максимально стислі терміни, можемо використати схему основної сітки Ліги чемпіонів. Поділити команди на малі групи, і компактно, якщо треба — в окремих містах Західної України чи у столиці, куди вже повертаються більшість мешканців, і навіть перші особи провідних дипломатичних представництв, на окремих стадіонах, виявити найкращих, щоб потім звести їх у плей-оф. Варіантів краще підготувати декілька, усі їх детально прорахувати.