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Українська влада ініціює проведення наступного сезону УПЛ на території України - джерело

Також розглядається варіант проведення чемпіонату в Туреччині
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:59
Українська влада ініціює проведення наступного сезону УПЛ на території України - джерело

Український журналіст Андрій Сеньків в своєму Twitter повідомив, що УПЛ в наступному сезоні буде проводитися в Україні.

За його інформацією, таке рішення ініціює українська влада.

Чемпіонат стартує у вересні 2022-го року, незабаром про це повідомлять клубам.

Раніше повідомлялося, що буде прийнято рішення проводити новий сезон УПЛ в Туреччині.

Петро Приходько
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