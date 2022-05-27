Джерело: УПЛ вибрала країну, в якій почнеться наступний сезон
Українська влада ініціює проведення наступного сезону УПЛ на території України - джерело
Також розглядається варіант проведення чемпіонату в Туреччині
Український журналіст Андрій Сеньків в своєму Twitter повідомив, що УПЛ в наступному сезоні буде проводитися в Україні.
За його інформацією, таке рішення ініціює українська влада.
Чемпіонат стартує у вересні 2022-го року, незабаром про це повідомлять клубам.
Раніше повідомлялося, що буде прийнято рішення проводити новий сезон УПЛ в Туреччині.
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