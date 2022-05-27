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Український форвард перейшов в американський клуб

Шевцов виступав за «Десну»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:27
Український форвард перейшов в американський клуб

Український нападник Ілля Шевцов став гравцем американського клубу «Шарлотт Індепенденс».

Шевцов виступав за «Десну» в сезоні 2021/22. 22-річний форвард провів в УПЛ 12 матчів і зробив 1 асист.

«Шарлотт Індепенденс» виступає в третьому за силою дивізіоні в чемпіонаті США.

Раніше стало відомо, що «Десна» не братиме участь в наступному чемпіонаті.


Петро Приходько
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