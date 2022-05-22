Українці в останньому турі АПЛ: Зінченко - чемпіон, останній матч Ярмоленко, Миколенко врятувався від ганьби

Найцікавіший сезон чемпіонату Англії завершено

Завершилися матчі заключного 38-го туру чемпіонату Англії. Згадаймо про українців, адже наші співвітчизники виступають відразу в трьох клубах АПЛ.

Олександр Зінченко з «Манчестер Сіті» став чемпіоном. Зінченко відіграв на поле все 90 хвилин, а в кінцівці зустрічі і зовсім став одним з героїв: саме його асист на Родрі зробив рахунок 2: 2 в матчі з «Астон Віллою». «Манчестер Сіті» переміг 3: 2, програючи 0: 2. «Золотий камбек».

Вінгер «Вест Хема» Андрій Ярмоленко вийшов на останні 10 хвилин в матчі з «Брайтоном» (1: 3). Добути нічию своїй команді українець не допоміг. Швидше за все, це останній матч Ярмоленко в «Вест Хемі» - ще в передостанньому турі на домашній арені «молотобійців» українець прощався з фанатами.

А захисник «Евертона» Віталій Миколенко весь матч проти «Арсеналу» провів в запасі. І слава Богу, «Евертон» був розгромлений з ганебним рахунком - 1: 5. Своє завдання Миколенко виконав в попередніх турах, коли допоміг «Евертону» залишитися в еліті.

Тепер чекаємо наших англійських легіонерів в збірній України - 1 -го червня нам грати проти Шотландії в стиках на ЧС-2022.