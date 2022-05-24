Уже без Мхітаряна. 29 гравців збірної Вірменії викликані на матч проти України
Головний тренер збірної Вірменії Хоакін Капаррос викликав 29 гравців на матчі Ліги націй. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу країни.
Зустріч з командою України відбудеться 11 червня. Збір розпочнеться 29 травня.
Cписок гравців
Воротарі: Давид Юрченко («Алашкерт»), Арсен Бегларян («Урарту»), Станіслав Бучнев («Пюнік»), Генрі Авагян («Нораванк»).
Захисники: Вараздат Ароян («Кадіс», Іспанія), Оганес Амбарцумян («Анортосіс», Кіпр), Камо Оганесян («Астана», Казахстан), Айк Ішханян, Арман Оганесян (обидва — «Пюнік»), Тарон Восканян («Алашкерт»), Грайр Мкоян («Арарат»), Стьопа Мкртчян (ЦСКА), Жоао Жорді Монрой Арарат («Ноa»), Жірайр Маргарян («Урарту»).
Півзахисники: Едуард Сперцян («Краснодар», росія), Хорен Байрамян («Ростов», росія), Едгар Бабаян («Вайле», Данія), Тігран Барсегян («Слован», Словаччина), Ваган Бічахчян («Погонь», Польща), Соломон Удо, Вбеймар Ангуло (обидва — «Арарат-Вірменія»), Артак Григорян («Алашкерт»), Оганес Арутюнян, Артак Дашян (обидва — «Пюнік»), Рудік Мкртчян, Едгар Малакян (обидва — «Арарат»), Артур Серобян (ЦСКА).
Нападники: Лукас Селараян («Коламбус Крю», США), Саркіс Адамян («Брюгге», Бельгія).
Раніше стало відомо, що проти збірної України не зіграє партнер Віталія Міколенко по «Евертону».
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