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Уже без Мхітаряна. 29 гравців збірної Вірменії викликані на матч проти України

Команди зустрінуться в рамках Ліги націй
Футбол Збірна України
22:46
Уже без Мхітаряна. 29 гравців збірної Вірменії викликані на матч проти України
Фото - УАФ

Головний тренер збірної Вірменії Хоакін Капаррос викликав 29 гравців на матчі Ліги націй. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу країни.

Зустріч з командою України відбудеться 11 червня. Збір розпочнеться 29 травня.

Cписок гравців

Воротарі: Давид Юрченко («Алашкерт»), Арсен Бегларян («Урарту»), Станіслав Бучнев («Пюнік»), Генрі Авагян («Нораванк»).

Захисники: Вараздат Ароян («Кадіс», Іспанія), Оганес Амбарцумян («Анортосіс», Кіпр), Камо Оганесян («Астана», Казахстан), Айк Ішханян, Арман Оганесян (обидва — «Пюнік»), Тарон Восканян («Алашкерт»), Грайр Мкоян («Арарат»), Стьопа Мкртчян (ЦСКА), Жоао Жорді Монрой Арарат («Ноa»), Жірайр Маргарян («Урарту»).

Півзахисники: Едуард Сперцян («Краснодар», росія), Хорен Байрамян («Ростов», росія), Едгар Бабаян («Вайле», Данія), Тігран Барсегян («Слован», Словаччина), Ваган Бічахчян («Погонь», Польща), Соломон Удо, Вбеймар Ангуло (обидва — «Арарат-Вірменія»), Артак Григорян («Алашкерт»), Оганес Арутюнян, Артак Дашян (обидва — «Пюнік»), Рудік Мкртчян, Едгар Малакян (обидва — «Арарат»), Артур Серобян (ЦСКА).

Нападники: Лукас Селараян («Коламбус Крю», США), Саркіс Адамян («Брюгге», Бельгія).

Раніше стало відомо, що проти збірної України не зіграє партнер Віталія Міколенко по «Евертону».

Сергій Стаднюк
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Теги

збірна Вірменії (футбол)

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