Уже другий український голкіпер міг опинитися в «Реалі»

Давид Фесюк / Фото - ФК Хайдук

Голкіпер «Хайдука» Давид Фесюк розповів, як міг опинитися в системі мадридського «Реалу». Воротар виступає за збірну України U-17.

Був близький до переїзду в Академію «Реала», але через відсутність громадянства ЄС (батькам потрібно офіційно проживати та працювати в Іспанії) перехід так і не відбувся. Під час карантину у 2019 році тренувався із київським «Динамо», львівським «Рухом». З літа 2021 року виступаю за «Хайдук». Підписав контракт із клубом до кінця 2024 року.

Моїми справами опікується батько. Він приділяє увагу, щоб я займався не тільки футболом, але і добре вчився у школі. Є пропозиції співпрацювати із різними агентами, але ми поки у цьому не бачимо доцільності. Відкриті до цікавих пропозицій.