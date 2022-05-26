Моуріньо – особливий. Список досягнень португальця після перемоги з «Ромою» у фіналі Ліги конференцій
В компанії Бускетса і Давіда Луїса поповнення. Абрахам впав і тримався за ногу – а потім всміхнувся в камеру
«Ромі» потрібно було тягнути час в кінці фіналу Ліги конференцій з «Феєнордом»
11:28
Нападник «Роми» Теммі Абрахам став одним з найкращих бомбардирів Ліги конференцій, забивши 9 м’ячів в дебютному сезоні турніру.
Англієць став одним з героїв цього сезону для команди Жозе Моуріньо. Ще ніхто з гравців джалороссі не забивав стільки м’ячів (27 у всіх турнірах) в своєму дебютній кампанії за римлян.
Однак, певно, багатьом він запам’ятається одним моментом в фіналі проти «Феєнорду». Наприкінці зустрічі, в якій «Рома» вела 1:0 24-річний нападник після зіткнення з суперником впав на газон, тримаючись за ногу.
Але камери зняли, як він всміхався і підморгнув лавці запасних своєї команди:
Досягнення Жозе Моуріньо після перемоги в фіналі Ліги конференцій.
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