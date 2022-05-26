В компанії Бускетса і Давіда Луїса поповнення. Абрахам впав і тримався за ногу – а потім всміхнувся в камеру

«Ромі» потрібно було тягнути час в кінці фіналу Ліги конференцій з «Феєнордом»

Нападник «Роми» Теммі Абрахам став одним з найкращих бомбардирів Ліги конференцій, забивши 9 м’ячів в дебютному сезоні турніру. Англієць став одним з героїв цього сезону для команди Жозе Моуріньо. Ще ніхто з гравців джалороссі не забивав стільки м’ячів (27 у всіх турнірах) в своєму дебютній кампанії за римлян. Однак, певно, багатьом він запам’ятається одним моментом в фіналі проти «Феєнорду». Наприкінці зустрічі, в якій «Рома» вела 1:0 24-річний нападник після зіткнення з суперником впав на газон, тримаючись за ногу. Але камери зняли, як він всміхався і підморгнув лавці запасних своєї команди: Досягнення Жозе Моуріньо після перемоги в фіналі Ліги конференцій.

Сергій Лук'яненко