В UEFA пояснили, чому на півгодини довелося затримати початок фіналу Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів між «Ліверпулем» і «Реалом» стартував з затримкою. Для матчу такого масштабу це серйозна проблема. І в прес-службі UEFA пояснили, що насправді трапилося:

Це призвело до скупчення уболівальників, які намагалися пройти на стадіон. В результаті початок матчу було відкладено на 35 хвилин, щоб якомога більше уболівальників зі справжніми квитками змогли потрапити на стадіон.

Оскільки після початку гри кількість людей за межами арени продовжувала зростати, поліція розігнала їх сльозогінним газом і відігнала від стадіону.

UEFA співчуває тим, кого торкнулися ці події, і в терміновому порядку розгляне те, що трапилося з французькою поліцією, владою, а також Федерацією футболу Франції».