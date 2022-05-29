В UEFA пояснили, чому на півгодини довелося затримати початок фіналу Ліги чемпіонів
Фінал Ліги чемпіонів між «Ліверпулем» і «Реалом» стартував з затримкою. Для матчу такого масштабу це серйозна проблема. І в прес-службі UEFA пояснили, що насправді трапилося:
«Перед грою турнікети були блоковані натовпами уболівальників з підробленими квитками, які не працювали на вході.
Це призвело до скупчення уболівальників, які намагалися пройти на стадіон. В результаті початок матчу було відкладено на 35 хвилин, щоб якомога більше уболівальників зі справжніми квитками змогли потрапити на стадіон.
Оскільки після початку гри кількість людей за межами арени продовжувала зростати, поліція розігнала їх сльозогінним газом і відігнала від стадіону.
UEFA співчуває тим, кого торкнулися ці події, і в терміновому порядку розгляне те, що трапилося з французькою поліцією, владою, а також Федерацією футболу Франції».
В свою чергу, в «Ліверпулі», очевидно, зажадали розслідування цієї ситуації.
А після фіналу запам'яталося те, як Тоні Кроос зігнав злість на журналісті і сказав, що у того лайнові питання.
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