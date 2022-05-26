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Вальверде: «Що б я віддав за перемогу в Лізі чемпіонів? Сина – ні, а от дружину міг би»

Півзахисник «Реалу» вірить в тріумф над «Ліверпулем»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
12:36
Вальверде: «Що б я віддав за перемогу в Лізі чемпіонів? Сина – ні, а от дружину міг би»

23-річний півзахисник «Реалу» Федеріко Вальверде відповів AS на питання про те, чим він готовий пожертвувати заради перемоги у фіналі Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля»:

«Багато чим. Всім. Це особливий трофей для будь-якого гравця в світі. Я готовий віддати за нього багато чого. Окрім мого сина… а от дружину міг би (сміється). Ні, ні, це жарт. Але я дійсно віддав би багато чого, не кожного дня тобі випадає нагода зіграти у фіналі Ліги чемпіонів. Сподіваюся, ми зможемо виграти трофей».

Фінал Ліги чемпіонів «Реал» – «Ліверпуль» відбудеться 28 травня в Парижі. Початок зустрічі о 22:00.

В цьому матчі команди гратимуть м’ячем зі словом «мир».

Сергій Лук'яненко
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Теги

Федеріко Вальверде Реал Мадрид (футбол)

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