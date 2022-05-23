До Шотландії готовий. Маліновський прибув до розташування збірної України
Ващук назвав ключову проблему збірної України перед матчем з Шотландією
Владислав вважає, що тягнути збірну мають легіонери
12:54
Фото: Facebook
Колишній захисник збірної України Владислав Ващук розповів, які проблеми бачить у збірної України напередодні матчу відбору чемпіонату світу-2022 з Шотландією:
Поки враження від збірної не такі захоплюючі, як хотілося б. Очікую, що ми все ж вийдемо на чемпіонат світу, але треба прикласти максимум зусиль для того, щоб виграти та отримати путівку.
Не вистачає ігрового тонусу. Ті хлопці, які грають за кордоном, мають вести за собою команду, і тоді національні команда переможе.
Також щодо протистояння висловився і Олексій Михайличенко.
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