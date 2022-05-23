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«Вест Гем» бажає підписати екс-форварда «Зорі»
Боси «молотобійців» вже вступили в переговори з його клубом
Еммануель Денніс Бонавентуре / Фото - completesports«Вест Гем» має намір провернути трансфер форварда «Уотфорда» Еммануеля Денніса Бонавентуре, який раніше захищав кольори луганської «Зорі». Про це повідомляє Football Insider.
Як стверджує джерело, боси «молотобійців» вже вступили в переговори з представниками гравця. Сума потенційного трансферу оцінюється в 25 мільйонів євро.
У поточному сезоні 24-річний нігерієць зіграв за «Уотфорд» 35 матчів, в яких забив 10 голів і віддав шість результативних передач.
А тим часом захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко після перемоги в чемпіонаті Англії має намір привезти трофей АПЛ в Україну.