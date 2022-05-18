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«Відпущу до дружини». Петраков розповів про ушкодження гравця «Динамо»

За декілька днів стане відомо, чи зможе допомогти Попов в кваліфікації чемпіонату світу-2022
Футбол Збірна України
07:52
«Відпущу до дружини». Петраков розповів про ушкодження гравця «Динамо»

Головний тренер збірної України Олександр Петраков поділився інформацією щодо травми Дениса Попова:

У нього проблема з ахілловим сухожиллям, будемо дивитися, потрібно десь два дні. Лікар сказав, що сухожилля ціле, але треба зробити МРТ, і щоб Денис відпочив кілька днів. Я відпущу його додому, до дружини. Після приїзду Попов зробить МРТ, потім будемо вирішувати.

Нагадаємо, що національна команда переграла «Емполі» (3:1).

Джерело: uaf.ua Олег Шумейко-молодший
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Теги

збірна України (футбол) Денис Попов Олександр Петраков

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