Збірна України переграла «Емполі» в благодійному матчі
«Відпущу до дружини». Петраков розповів про ушкодження гравця «Динамо»
За декілька днів стане відомо, чи зможе допомогти Попов в кваліфікації чемпіонату світу-2022
07:52
Головний тренер збірної України Олександр Петраков
поділився інформацією щодо травми Дениса Попова:
У нього проблема з ахілловим сухожиллям, будемо дивитися, потрібно десь два дні. Лікар сказав, що сухожилля ціле, але треба зробити МРТ, і щоб Денис відпочив кілька днів. Я відпущу його додому, до дружини. Після приїзду Попов зробить МРТ, потім будемо вирішувати.
Нагадаємо, що національна команда переграла «Емполі» (3:1).
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