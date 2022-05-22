«Вільярреал» у типовому стилі обіграв «Барселону» й урятував місце в єврокубках

«Жовта субмарина» реалізувала два з трьох ударів у ствір

Фото - Вільярреал

В заключному турі іспанської Примери «Вільярреал» на виїзді переграв «Барселону».

Всі основні статистичні показники були або на користь каталонців, або в них була рівність. Але трьох ударів у ствір «жовтої субмарини» вистачило для двох голів.

Підопічні Унаї Емері забивали в кожному з таймів. Спочатку відзначився Педрас, Подвоїв рахунок Мойсес Гомес.

«Серебру» «Барселони» нічого не загрожувало. А «Вільярреал» зумів відстояти місце в Лізі конференцій.

Примера, 38 тур

«Барселона» - «Вільярреал» 0: 2

Голи: Педраса, 41, Мойсес Гомес, 55

«Барселона»: тер Штеген, Дані Алвес (Мінгеса, 81), Лангле, Араухо, Альба, Бускетс, де Йонг, Гаві (Пуч, 71), Обамеянг (Фаті, 57), Траоре (Дембеле, 57), Ферран Торрес (Депа, 71).

«Вільярреал»: Рульи, Маріо Гаспар (Джексон, 67), Альбіоль, Пау Торрес, Мойсес Гомес (Чуквуезе, 83), Педраса (Пенья, 83), Трігерос (Орье, 67), Капу, Парехо, Ло Чельсо, Пако Алькасер (Еступіньян, 67).

Гаві, Бускетс, Альба - Парехо