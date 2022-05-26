«Вільярреал» звернувся до «Реалу» з приводу трансферу Луніна

Українець може змінити клубну прописку

«Вільярреал» цікавиться українським голкіпером «Реала» Андрієм Лунінм, Повідомляє OK Diario.

За інформацією джерела, боси «жовтої субмарини» звернулися до «Реалу» з пропозицією оренди або повноцінного трансферу Луніна. Сам Лунін також не проти покинути «Реал» через брак ігрової практики.

У нинішньому сезоні Лунін провів 4 матчу за «Реал» і став з мадридським клубом чемпіоном Іспанії.

Раніше стало відомо, що Лунін став батьком.