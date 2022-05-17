Вінгер «Динамо» Георгій Цитаішвілі, який провів кілька місяців у «Віслі», розповів, як потрапив у польський клуб.

Я себе добре відчував в «Чорноморці» і при Морозі, ще краще я себе став відчувати, коли прийшов Григорчук. Перед сезоном я думав, що він буде найуспішнішим.

Все будується навколо тебе. Всі намагаються тобі допомогти, цікавляться. Я себе відчуваю дівчиною, за якою доглядають. Це дуже допомагає, тому що не потрібно часу на адаптацію. У мене в два рази більше мотивації і бажання грати ».