Вінгер «Динамо»: «Відчуваю себе дівчиною, за якою доглядають»
близько 3 років тому
Вінгер «Динамо» Георгій Цитаішвілі, який провів кілька місяців у «Віслі», розповів, як потрапив у польський клуб.
«Мені написав Кендзера і сказав, що йому дзвонив тренер« Вісли »і просив, щоб він зі мною поговорив. Питав, який я гравець, людина. Мене зацікавило, що тренер сам цікавився. Кендзера мені сказав, що хороший клуб. У Польщі він вважається великим, тому що історія у нього велика. Я прийняв пропозицію і приїхав сюди.
Я себе добре відчував в «Чорноморці» і при Морозі, ще краще я себе став відчувати, коли прийшов Григорчук. Перед сезоном я думав, що він буде найуспішнішим.
Все будується навколо тебе. Всі намагаються тобі допомогти, цікавляться. Я себе відчуваю дівчиною, за якою доглядають. Це дуже допомагає, тому що не потрібно часу на адаптацію. У мене в два рази більше мотивації і бажання грати ».
Нагадаємо, Цитаішвілі перейшов в оренду у «Віслу» на початку квітня.
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