Шевченко: «У мене до цих пір чинний контракт з «Дженоа»
«Віримо, що скоро зберемося в рідному Києві». Мама та сестра Шевченка місяць війни залишалися в Києві
Легенда українського футболу зустрівся з ріднею в Італії
Шевченко з дітьми на мітингу в підтримку України / Фото: Instagram
Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив в своїх соцмережах, що зустрівся з сім’єю, яка перший місяць повномасштабного вторгнення рф провела в Києві:
Нарешті зустрілися з родиною.
Мама з сестрою місяць з початку війни залишалися в Києві. І потім подолали довгий і складний шлях до Італії (бо в Британію не пускали з собаками, а їх у нас дві:). Щасливий їх обійняти!
Віримо, що дуже скоро зберемося вдома у рідному Києві.
Нагадаємо, що Шевченко віддав гольову передачу в у благодійному матчі.
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