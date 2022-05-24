«Віримо, що скоро зберемося в рідному Києві». Мама та сестра Шевченка місяць війни залишалися в Києві

Легенда українського футболу зустрівся з ріднею в Італії

Шевченко з дітьми на мітингу в підтримку України / Фото: Instagram

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив в своїх соцмережах, що зустрівся з сім’єю, яка перший місяць повномасштабного вторгнення рф провела в Києві:



Нарешті зустрілися з родиною. Мама з сестрою місяць з початку війни залишалися в Києві. І потім подолали довгий і складний шлях до Італії (бо в Британію не пускали з собаками, а їх у нас дві:). Щасливий їх обійняти! Віримо, що дуже скоро зберемося вдома у рідному Києві.

Нагадаємо, що Шевченко віддав гольову передачу в у благодійному матчі.