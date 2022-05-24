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«Віримо, що скоро зберемося в рідному Києві». Мама та сестра Шевченка місяць війни залишалися в Києві

Легенда українського футболу зустрівся з ріднею в Італії
Футбол В Україні
12:41
«Віримо, що скоро зберемося в рідному Києві». Мама та сестра Шевченка місяць війни залишалися в Києві
Шевченко з дітьми на мітингу в підтримку України / Фото: Instagram

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив в своїх соцмережах, що зустрівся з сім’єю, яка перший місяць повномасштабного вторгнення рф провела в Києві:

Нарешті зустрілися з родиною.

Мама з сестрою місяць з початку війни залишалися в Києві. І потім подолали довгий і складний шлях до Італії (бо в Британію не пускали з собаками, а їх у нас дві:). Щасливий їх обійняти!

Віримо, що дуже скоро зберемося вдома у рідному Києві.

Нагадаємо, що Шевченко віддав гольову передачу в у благодійному матчі.

Олег Шумейко-молодший
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Андрій Шевченко

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