Воробей: «До війни сказав би, що у України є перевага над Шотландією»
Колишній форвард збірної України Андрій Воробей поділився думками щодо майбутього матчу національної команди в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2022 з Шотландією:
Команда ще доволі важка, не в кращому тонусі. Ми розуміємо, що півроку без футболу дають про себе знати. Навіть з цими пересічними командами, з якими грали контрольні матчі, суперники все одно виглядали більш свіжими. Помітно, що у них зараз чемпіонат в розпалі.
Сподіваюсь, що за півмісяця ми наберемо форму, але буде складно. Але навіть якщо вони не зможуть вийти на пік своїх можливостей, думаю, кожен гравець повинен з себе дістати і зіграти через не можу. І сподіваюсь на наших легіонерів, котрі знаходяться в хорошій формі. Ярмоленко, Миколенко, Зінченко, Малиновський, Яремчук. Сподіваюсь, що вони потягнуть колектив за собою.
До війни сказав би що у нас перевага в майстерності і взагалі в усьому, але зараз воно навряд чи буде так. Шотландія – команда зіграна, амбітна, з характером. Та я розумію, що треба зіграти за рахунок майстерності, але якщо не буде характеру, і люди будуть діставати з себе всі свої емоції та бажання, то нічого не вийде. Кожен має зіграти навіть не на 100, а на 200 %.
Також щодо протистояння висловився і Олексій Михайличенко.
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