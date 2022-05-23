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Воробей: «До війни сказав би, що у України є перевага над Шотландією»

Але через ситуацію в країні екс-форвард збірної вважає, що в кращому випадку команди рівні
Футбол Збірна України
15:05
Воробей: «До війни сказав би, що у України є перевага над Шотландією»
Збірна України / Фото: УАФ

Колишній форвард збірної України Андрій Воробей поділився думками щодо майбутього матчу національної команди в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2022 з Шотландією:

Команда ще доволі важка, не в кращому тонусі. Ми розуміємо, що півроку без футболу дають про себе знати. Навіть з цими пересічними командами, з якими грали контрольні матчі, суперники все одно виглядали більш свіжими. Помітно, що у них зараз чемпіонат в розпалі.

Сподіваюсь, що за півмісяця ми наберемо форму, але буде складно. Але навіть якщо вони не зможуть вийти на пік своїх можливостей, думаю, кожен гравець повинен з себе дістати і зіграти через не можу. І сподіваюсь на наших легіонерів, котрі знаходяться в хорошій формі. Ярмоленко, Миколенко, Зінченко, Малиновський, Яремчук. Сподіваюсь, що вони потягнуть колектив за собою.

До війни сказав би що у нас перевага в майстерності і взагалі в усьому, але зараз воно навряд чи буде так. Шотландія – команда зіграна, амбітна, з характером. Та я розумію, що треба зіграти за рахунок майстерності, але якщо не буде характеру, і люди будуть діставати з себе всі свої емоції та бажання, то нічого не вийде. Кожен має зіграти навіть не на 100, а на 200 %.

Також щодо протистояння висловився і Олексій Михайличенко.

Джерело: footballua.tv Олег Шумейко-молодший
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Андрій Воробей збірна України (футбол)

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