Ноєр вимагає від «Баварії» підписати з ним контракт терміном більше одного року
Все-таки дотиснув. «Баварія» підписала нову угоду з Ноєром
Раніше німець висував ряд вимог мюнхенському клубу
13:52
Мануель Ноєр / Фото - bayernstrikes«Баварія» на своєму офіційному сайті повідомила про підписання нового контракту з голкіпером Мануелем Ноєром.
Угода між сторонами буде розрахована до 2024 року.
36-річний Нойер захищає кольори мюнхенського клубу з 2011 року. Досвідчений німець є капітаном «Баварії» з 2017 року.
Нойер виграв десять чемпіонатів Німеччини, п'ять Кубків Німеччини і шість разів Суперкубок Німеччини з «Баварією». Він також двічі вигравав Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу і Суперкубок Європи.
Раніше повідомлялося, що Нойер не поспішає продовжувати угоду з мюнхенцями.
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