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Все-таки дотиснув. «Баварія» підписала нову угоду з Ноєром

Раніше німець висував ряд вимог мюнхенському клубу
Футбол Бундесліга
13:52
Все-таки дотиснув. «Баварія» підписала нову угоду з Ноєром
Мануель Ноєр / Фото - bayernstrikes
«Баварія» на своєму офіційному сайті повідомила про підписання нового контракту з голкіпером Мануелем Ноєром.

Угода між сторонами буде розрахована до 2024 року.

36-річний Нойер захищає кольори мюнхенського клубу з 2011 року. Досвідчений німець є капітаном «Баварії» з 2017 року.

Нойер виграв десять чемпіонатів Німеччини, п'ять Кубків Німеччини і шість разів Суперкубок Німеччини з «Баварією». Він також двічі вигравав Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу і Суперкубок Європи. 

Раніше повідомлялося, що Нойер не поспішає продовжувати угоду з мюнхенцями
Володимир Кириченко
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Теги

Мануель Нойер Баварія (баскетбол)

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