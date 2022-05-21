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Світовий бокс. Тижневик

Втіха після ЛЄ. «Рейнджерс» усе ж виграв трофей на цьому тижні

Команда з Глазго знову провела 120 хвилин
Футбол Футбол в Європі
19:35
Втіха після ЛЄ. «Рейнджерс» усе ж виграв трофей на цьому тижні
Фото - Рейнджерс

В фіналі Кубка Шотландії «Рейнджерс» в додатковий час переграв «Хартс».

Основні 90 хвилин пройшли при значній перевазі підопічних ван Бронкхорста. Але все голи глядачі побачили пізніше.

Дотиснути суперника вдалося Джеку вже на четвертій хвилині додаткового часу. І майже відразу Райт «Добіл» конкурента.

«Рейнджерс» виграв трофей і отримав невелику втіху після поразки в фіналі Ліги Європи.

Кубок Шотландії, фінал

«Рейнджерс» - «Хартс» 2: 0 (осн. Час - 0: 0).

голи: Джек, 94, Райт, 97

«Рейнджерс»: Маклафлін (Макгрегор, 119), Таверньє, Голдсон, Балогун, Бессі, Ландстрем, Девіс (Джек, 81), Ерфілд (Камара, 81), Амад (Райт, 63), Кент, Арібо (Сакала, 106).

«Хартс»: Гордон, Суттар, Халкетт, Кінгслі, Харінг, Девлін (Макінефф, 106), Аткінсон, Кокрейн (Маккай-Стівен, 100), Бойс (Халлідей, 76), Сіммс, Маккей (Джіннеллі, 82).

попередження: Амад - Харінг, Халкетт

Сергій Стаднюк
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Теги

Рейнджерс Кубок Шотландії (футбол)

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