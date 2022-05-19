Маркос Антоніо: «Сало не пробував. В Україні не можу звикнути до холоду »
Вирішив поміняти Україну на Італію. «Лаціо» домовився про трансфер хавбека «Шахтаря»
Представництво екс-гравців УПЛ в Серії A збільшиться вже в наступному сезоні<br>
Маркос Антоніо / Фото - Twitter21-річним хавбеком донецького «Шахтаря» Маркосом Антоніо зацікавився римський «Лаціо». Про це в Twitter повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.
Згідно з опублікованими даними, зустріч між представниками українського клубу, агентами гравця і стороною «орлів» вже має певні результати.
«Лаціо» запропонував Антоніо контракт терміном до 2027 року, згідно з яким він буде отримувати 2 млн. євро в рік.
При цьому «Шахтар» отримає на свої рахунки 8 млн євро компенсації, до якої можуть в майбутньому долучитися різноманітні бонуси за вдалі виступи бразильця в новому клубі.
Відзначимо, що в поточному сезоні Антоніо зіграв 28 матчів, забивши три м'ячі і віддавши одну результативну передачу.
Раніше Антоніо заявив, що не хоче більше повертатися в Україну.
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