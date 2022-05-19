Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
16:45
Pure Motorsport
16:50
Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Півфінал. Стамбул

Вирішив поміняти Україну на Італію. «Лаціо» домовився про трансфер хавбека «Шахтаря»

Представництво екс-гравців УПЛ в Серії A збільшиться вже в наступному сезоні<br>
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:57
Вирішив поміняти Україну на Італію. «Лаціо» домовився про трансфер хавбека «Шахтаря»
Маркос Антоніо / Фото - Twitter
21-річним хавбеком донецького «Шахтаря» Маркосом Антоніо зацікавився римський «Лаціо». Про це в Twitter повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

Згідно з опублікованими даними, зустріч між представниками українського клубу, агентами гравця і стороною «орлів» вже має певні результати.

«Лаціо» запропонував Антоніо контракт терміном до 2027 року, згідно з яким він буде отримувати 2 млн. євро в рік.

При цьому «Шахтар» отримає на свої рахунки 8 млн євро компенсації, до якої можуть в майбутньому долучитися різноманітні бонуси за вдалі виступи бразильця в новому клубі.

Відзначимо, що в поточному сезоні Антоніо зіграв 28 матчів, забивши три м'ячі і віддавши одну результативну передачу.

Раніше Антоніо заявив, що не хоче більше повертатися в Україну
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Маркос Антоніо Шахтар Донецьк Лаціо

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Баєр» продовжує вести переговори з приводу трансферу Мудріка
«Баєр» продовжує вести переговори з приводу трансферу Мудріка
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:57
38-річний екс-гравець «Шахтаря» має намір продовжити кар'єру
38-річний екс-гравець «Шахтаря» має намір продовжити кар'єру
Футбол У світі
18 травня 22:41
Моуріньо хоче бачити Мудрика в «Ромі»
Моуріньо хоче бачити Мудрика в «Ромі»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18 травня 21:59
Німецький клуб хоче залишити у себе форварда «Шахтаря»
Німецький клуб хоче залишити у себе форварда «Шахтаря»
Футбол Українські легіонери
18 травня 17:18
Захисник «Шахтаря» повернувся до Бразилії
Захисник «Шахтаря» повернувся до Бразилії
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18 травня 16:59
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44

Новини: Футбол

Супряга – в таборі молодіжної збірної України
Супряга – в таборі молодіжної збірної України
Збірна України
16:29
«Ювентус» влітку спробує підписати контракт з Погба
«Ювентус» влітку спробує підписати контракт з Погба
Серія А
15:58
Форвард «Ліверпуля» пройде медогляд в «Мілані»
Форвард «Ліверпуля» пройде медогляд в «Мілані»
Серія А
15:28
«Баєр» продовжує вести переговори з приводу трансферу Мудріка
«Баєр» продовжує вести переговори з приводу трансферу Мудріка
Українська Прем'єр-ліга
14:57
Вирішив поміняти Україну на Італію. «Лаціо» домовився про трансфер хавбека «Шахтаря»
Вирішив поміняти Україну на Італію. «Лаціо» домовився про трансфер хавбека «Шахтаря»
Українська Прем'єр-ліга
13:57
Ярмоленко потрапив на радари клубів з Туреччини, інших європейських ліг та країн Сходу
Ярмоленко потрапив на радари клубів з Туреччини, інших європейських ліг та країн Сходу
Українські легіонери
12:54
ПСЖ готовий за 70 млн євро придбати головного таланта «Мілана». «Россонері» бажають продовжити угоду з португальцем
ПСЖ готовий за 70 млн євро придбати головного таланта «Мілана». «Россонері» бажають продовжити угоду з португальцем
Ліга 1
11:53
У «Ганзі» хочуть зберегти Сікана
У «Ганзі» хочуть зберегти Сікана
Українські легіонери
10:18
Луческу: «Пропозиції у мене є і дуже серйозні. Але я не можу покинути «Динамо»
Луческу: «Пропозиції у мене є і дуже серйозні. Але я не можу покинути «Динамо»
Українська Прем'єр-ліга
09:53
Всі новини

Популярні новини

Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Професійний бокс
12 травня 20:17
8
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Бокс Професійний бокс
13 травня 09:05
2
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Бокс Професійний бокс
13 травня 12:23
Всі новини