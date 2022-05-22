Гравець «Динамо» забив за тимчасовий клуб і став чемпіоном країни
Визначилися обидва потенційних суперника «Динамо» в кваліфікації Ліги чемпіонів
Кияни почнуть боротьбу з другого раунду
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Фото - ФК Динамо Київ
АЕК Ларнака фінішував другим в чемпіонаті Кіпру. У таблиці команда потіснила АПОЕЛ.
Таким чином, вона вирушила до другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Там можлива зустріч з «Динамо».
Ще один потенційний суперник киян визначився раніше. Їм став турецька «Фенербахче».
Остаточні пари даної стадії визначаться 15 червня. Тоді відбудеться жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів.