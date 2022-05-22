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Визначилися обидва потенційних суперника «Динамо» в кваліфікації Ліги чемпіонів

Кияни почнуть боротьбу з другого раунду
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
00:27
Визначилися обидва потенційних суперника «Динамо» в кваліфікації Ліги чемпіонів
Фото - ФК Динамо Київ

АЕК Ларнака фінішував другим в чемпіонаті Кіпру. У таблиці команда потіснила АПОЕЛ.

Таким чином, вона вирушила до другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Там можлива зустріч з «Динамо».

Ще один потенційний суперник киян визначився раніше. Їм став турецька «Фенербахче».

Остаточні пари даної стадії визначаться 15 червня. Тоді відбудеться жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів.

Сергій Стаднюк
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Теги

Динамо Київ Фенербахче (футбол)

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