«Я не вірю в це!» Дружина Пятова прокоментувала інформацію про страшні злочини орків в Херсонській області
Шокуючий пост від омбудсмена України
Омбудсмен України Людмила Денисова в соцмережах повідомила про те, що росія використовує сексуальне насильство як тактику ведення війни. Описавши кілька кричущих історій людей з Херсонської області, які звернулися на гарячу лінію психологічної допомоги.
Дружина голкіпера збірної України Андрія Пятова - Юлія, зробила репост цієї публікації, додавши власні враження від прочитаного:
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