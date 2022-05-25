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«Я не вірю в це!» Дружина Пятова прокоментувала інформацію про страшні злочини орків в Херсонській області

Шокуючий пост від омбудсмена України
Футбол В Україні
09:32
«Я не вірю в це!» Дружина Пятова прокоментувала інформацію про страшні злочини орків в Херсонській області

Омбудсмен України Людмила Денисова в соцмережах повідомила про те, що росія використовує сексуальне насильство як тактику ведення війни. Описавши кілька кричущих історій людей з Херсонської області, які звернулися на гарячу лінію психологічної допомоги.


Дружина голкіпера збірної України Андрія Пятова - Юлія, зробила репост цієї публікації, додавши власні враження від прочитаного:


 

 

Джерело: XSPORT
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Андрій Пятов

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