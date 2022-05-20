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«Які вони були щасливі». Екс-гравець збірної України зіграв десяток матчів із ЗСУ – автоматів було більше, ніж футболістів

Леоненко розповів, що на першу гру притягнули навіть кулемет
Футбол В Україні
14:01
«Які вони були щасливі». Екс-гравець збірної України зіграв десяток матчів із ЗСУ – автоматів було більше, ніж футболістів
Фото: КУБЛО

Колишній гравець збірної України Віктор Леоненко розповів, що з початку повномасштабного вторгнення росії провів з українськими військовими 10 матчів:

Ми скільки, 10 ігор зіграли з ЗСУ. А чим ще займатися? Роботи немає. Ти б бачив, які вони щасливі. Мені дзвонять та кажуть: «Вітя, це так важливо». Я ж кажу, спочатку не дозволяли. Першу гру не пам’ятаю коли зіграли. На початку березня, 6, здається. Автоматів було більше. Я Максим (кулемет) вперше в житті побачив. Першу гру автоматів було більше, ніж футболістів. Десь кулемет навіть дістали. В основному граєш виставкові матчі. І це при тому, що не можна, і бензину немає з газом та дизелем.

Леоненко також заявив, що шотландців українці можуть обіграти лише випадково.

Джерело: КУБЛО Олег Шумейко-молодший
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