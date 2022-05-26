50 тисяч фанатів «Роми» зібралося на «Олімпіко». Ось як вони святкували на перемогу в Лізі конференцій
Який сон? Фанати «Роми» зустрічали команду в аеропорту о 4 ночі
Римляни виграли фінал Ліги конференцій
09:36
Близько трьох тисяч фанатів «Роми» зібралися в аеропорту «Фьюмічіно», щоб зустріти команду, котра в столиці Албанії, Тирані завоювала трофей переможців Ліги конференцій.
Спочатку 50 тисяч фанатів заповнили «Олімпіко», де на великих екранах транслювався фінал з «Феєнордом». А потім найбільш палкі прихильників різного віку приїхали в аеропорт, де до 4:30 ранку чекали на приліт команди:
Після перемоги у фіналі Жозе Моуріньо розплакався і заявив, що залишається в команді.
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