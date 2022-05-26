Який сон? Фанати «Роми» зустрічали команду в аеропорту о 4 ночі

Римляни виграли фінал Ліги конференцій

Близько трьох тисяч фанатів «Роми» зібралися в аеропорту «Фьюмічіно», щоб зустріти команду, котра в столиці Албанії, Тирані завоювала трофей переможців Ліги конференцій.

Спочатку 50 тисяч фанатів заповнили «Олімпіко», де на великих екранах транслювався фінал з «Феєнордом». А потім найбільш палкі прихильників різного віку приїхали в аеропорт, де до 4:30 ранку чекали на приліт команди:

Після перемоги у фіналі Жозе Моуріньо розплакався і заявив, що залишається в команді.