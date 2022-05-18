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Яремчук: «Ми на правильному шляху до матчу з Шотландією»

Форвард національної команди України задоволений перебуванням в збірній
Футбол Збірна України
08:51
Яремчук: «Ми на правильному шляху до матчу з Шотландією»

Форвард «Бенфіки» та збірної України Роман Яремчук дав коментар після матчу з «Емполі»:

Ти вже давно не забивав за «Бенфіку». Наскільки тепер допоможе гол у ворота «Емполі»?

Я завжди радий приїжджати до збірної, тут зовсім інший рівень футболістів, мені набагато легше грати, у мене виникає набагато більше гольових моментів. Я щасливий, що забив, буду розвиватися далі.

Як ти себе почуваєш після клубного сезону? Які підсумки першого сезону в «Бенфіке»Такого підвести?

Зараз немає сенсу говорити щось про клуб, адже я знаходжуся в національній збірній. У «Бенфіці» я дуже щасливий. Звичайно, провів не такий сезон, як у Бельгії, але я розвиваюся, вважаю, що зробив великий і серйозний крок у своїй кар’єрі. На даний момент я перебуваю у збірній, отримую задоволення від спілкування з партнерами і тренувального процесу, лише позитивні емоції.

Як оціниш свій фізичний стан?

Оцінку має давати тренерський штаб. Я почуваюся добре. До матчу із Шотландією ще є достатньо часу, можна докласти багатьох зусиль, щоб добре підготуватися й показати гідну гру. Ми на правильному шляху.

Олександр Караваєв забив в ефектному стилі. Як прокоментуєш його гол з точки зору нападника?

Олександр має достатньо техніки, щоб робити таке завершення. Холоднокровно зіграв, молодець. Для правого захисника такі підключення досить цікаві. Я за нього радий, вітаю з другим голом за збірну.

Ти дивився Євробачення, де Україна здобула перемогу?

Ми всією командою спостерігали за Євробаченням, дуже переживали, відправляли голоси. Дійсно, є гордість, що я – українець, що такі люди перемагають на Євробаченні, що про нас знає весь світ. Хочу привітати Kalush Orchestra, молодці хлопці. Розумію, що тепер усі чекають таких самих подвигів від збірної України.

Збірна України виходила на поле з прапорами Євросоюзу. Що для вас означає цей перформанс?

Країна розвивається в правильному напрямку, ми всі рухаємося в ЄС. Прагнемо показати, що хочемо там знаходитися. Ми бачимо підтримку від Євросоюзу, але хочемо її ще більше. Проти нас – дуже непростий агресор, нам потрібно докласти максимум зусиль, щоб люди бачили, що ми хочемо жити нарівні з ними, розвиватися, як вони. Тому дуже важливо проявити таку ініціативу.

Нагадаємо, що збірна України виграла другий контрольний матч поспіль.

Джерело: uaf.ua Олег Шумейко-молодший
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Теги

Роман Яремчук збірна України (футбол)

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