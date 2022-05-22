Яремчук розповів, що є найважливішим за тиждень перед матчем з Шотландією
Форвард збірної України Роман Яремчук висловився про прийдешнє матчі з Шотландією в відборі на ЧС-2022. Його слова призводить прес-служба УАФ.
«Хороші відчуття, хлопці відпочили, побували зі своїми дружинами. Все добре. Я залишався в Словенії, тому що мені далеко летіти в Лісабон, але, незважаючи на це, я задоволений, адже час тут провів добре. Я знаходив можливості для індивідуальної роботи, тому що лежати два дні в готелі якось неправильно. Виходили з головним тренером, працювали.
Матчі з «Емполі» і «Рієкою» були дуже важливі, тому що всі отримали ігрові хвилини. У першій грі був ще й переможний результат, у другій, звичайно, бажали більшого, але не програли. Всі залишилися задоволені і вирушили на вихідні в гарному настрої.
До поєдинку з Шотландією у нас залишається тиждень, тому найважливіше зараз - прислухатися до настанов тренерського штабу. Будемо дізнаватися більше про наш суперника. Ми повинні плідно попрацювати протягом решти до матчу часу. Ну і, звичайно, щоб удача була на нашому боці ».
Україна зіграє з Шотландією 1 -го червня. У разі перемоги команду Олександра Петракова очікує бій з Уельсом.
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