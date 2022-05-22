Яремчук розповів, що є найважливішим за тиждень перед матчем з Шотландією

Форвард збірної України Роман Яремчук висловився про прийдешнє матчі з Шотландією в відборі на ЧС-2022. Його слова призводить прес-служба УАФ.

Матчі з «Емполі» і «Рієкою» були дуже важливі, тому що всі отримали ігрові хвилини. У першій грі був ще й переможний результат, у другій, звичайно, бажали більшого, але не програли. Всі залишилися задоволені і вирушили на вихідні в гарному настрої.

До поєдинку з Шотландією у нас залишається тиждень, тому найважливіше зараз - прислухатися до настанов тренерського штабу. Будемо дізнаватися більше про наш суперника. Ми повинні плідно попрацювати протягом решти до матчу часу. Ну і, звичайно, щоб удача була на нашому боці ».