Ярмоленко хоче продовжити кар'єру в Туреччині

Українець покине «Вест Хем» в червні

Український вінгер Андрій Ярмоленко хоче продовжити кар'єру в Туреччині, повідомляє CNN Turk.

За інформацією джерела, агент Ярмоленко Вадим Шаблій вже шукає для гравця варіанти в цій країні. Джерело повідомляє, що Ярмоленко схиляється до Туреччини через те, що країна підтримує Україну у війні з росією.

Контракт Ярмоленко в «Вест Хемом» закінчується в червні, через місяць. Українець вже заявив, що покине англійський клуб.

Днями Ярмоленко прибув до збірної України для підготовки до матчу з Шотландією.