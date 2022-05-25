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Ярмоленко хоче продовжити кар'єру в Туреччині

Українець покине «Вест Хем» в червні
Футбол Українські легіонери
11:58
Ярмоленко хоче продовжити кар'єру в Туреччині

Український вінгер Андрій Ярмоленко хоче продовжити кар'єру в Туреччині, повідомляє CNN Turk.

За інформацією джерела, агент Ярмоленко Вадим Шаблій вже шукає для гравця варіанти в цій країні. Джерело повідомляє, що Ярмоленко схиляється до Туреччини через те, що країна підтримує Україну у війні з росією.

Контракт Ярмоленко в «Вест Хемом» закінчується в червні, через місяць. Українець вже заявив, що покине англійський клуб.

Днями Ярмоленко прибув до збірної України для підготовки до матчу з Шотландією.

Петро Приходько
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Андрій Ярмоленко Вест Хем

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