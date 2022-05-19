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Ярмоленко потрапив на радари клубів з Туреччини, інших європейських ліг та країн Сходу

Гравець збірної України влітку покине АПЛ<br> <br> <br> <br>
Футбол Українські легіонери
12:54
Ярмоленко потрапив на радари клубів з Туреччини, інших європейських ліг та країн Сходу
Андрій Ярмоленко / Фото - Facebook
Вінгер «Вест Хема» Андрій Ярмоленко отримав відразу кілька пропозицій щодо продовження своєї кар'єри. Про це повідомляє YouTube-канал «Татотаке».

Як стверджує джерело, послугами українського півзахисника зацікавлені два турецьких клуби, а також Ярмоленко має варіанти в інших європейських чемпіонатах. Крім того, інтерес до нього виявляють клуби зі Сходу, а саме команди з чемпіонатів Саудівської Аравії та ОАЕ.

Нагадаємо, контракт 32-річного гравця збірної України з «Вест Хемом» закінчується цього літа. У поточному сезоні на рахунку Ярмоленко 18 матчів в АПЛ за лондонців, в яких він відзначився одним забитим голом.

Напередодні Ярмоленко підтвердив, що залишає англійський клуб.
Володимир Кириченко
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Теги

Андрій Ярмоленко Вест Хем

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