Ярмоленко: «Вже не міг дочекатися завершення сезону, щоб приїхати до збірної, побачитися з хлопцями»

Зірковий півзахисник національної збірної України Андрій Ярмоленко у коментарі прес-службі УАФ розповів про прибуття в розташування команди та про матч плей-офф відбору на чемпіонат світу з Шотландією.



У мене закінчився контракт, тож ми з «Вест Гемом» потиснули один одному руки, побажали найкращого. Із цим клубом, уболівальниками, гравцями в мене будуть пов’язані лише найтепліші почуття. Я знайшов там багато друзів. Звичайно, у футбольному плані я не грав стільки, скільки мені хотілося б. Але якщо дивитися глобально, то я познайомився з багатьма цікавими людьми, вивчив їхні традиції. Побачив, як в Англії підтримують Україну. Тому я можу бути тільки вдячним цим людям. Можу сказати, що робив усе, що від мене залежало. Упевнений на сто відсотків, що віддав клубу все, що в мене було. «Вест Гем» також багато мені дав, показав, що це дійсно великий клуб в Англії. Тому я дуже вдячний уболівальникам, партнерам по команді...

Щодо Шотландії, то з якою б збірною ми не грали, зустріч була б важкою й напруженою. Усі розуміють, що це буде матч за вихід на чемпіонат світу, – такі ігри легкими не бувають. Звичайно, будемо готуватися, тренуватися, будемо намагатися перемогти. Знаємо, що буде важко, але ми повинні вийти й віддати всі наші сили.

Кожен гравець уже звик до того, що футбол – це емоції, постійний пресинг із боку вболівальників. Ми до цього звикли. Але, звичайно, через те, що хочеться подарувати людям хоч якусь радість, це додає натхнення, сили. Ти готовий працювати, знаєш, що маєш вийти на поле й віддати всі сили заради себе, наших уболівальників, усіх українців, заради тих воїнів, які захищають нас та наші сім’ї. Звичайно, хлопці бачили звернення наших військових, які просили й просять, щоб ми подарували їм путівку на чемпіонат світу. Я не можу гарантувати, що ми туди поїдемо, але обіцяю, що ми віддамо заради цього всі сили».