Зінченко: «Зараз про війну в Україні все затихає й затихає. Мені це не дуже подобається»
Ярмоленко, Зінченко і Миколенко прибули до збірної України. В останнього – мікротравма
Стало відомо, коли захисник «Евертона» приступить до занять у загальній групі
23:12
Андрій Ярмоленко / Фото - УАФ
Напередодні ввечері в розташування збірної України прибули захисник Віталій Миколенко і вінгер Андрій Ярмоленко. 24 травня після обіду – і хавбек Олександр Зінченко, Повідомляє прес-служба УАФ.
У вечірньому тренуванні не зміг взяти участь представник «Евертона». Він приїхав з клубу з забоєм гомілкостопа.
Однак очікується повернення Миколенка у загальну групу вже на наступний день. Решта новоприбулих гравців одразу приступили до занять.
Раніше Ярмоленко попрощався з «Вест Хемом».
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