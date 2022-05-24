Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
19:00
live
Інформаційний марафон
23:30
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Жінки. Румунія - Україна

Ярмоленко, Зінченко і Миколенко прибули до збірної України. В останнього – мікротравма

Стало відомо, коли захисник «Евертона» приступить до занять у загальній групі
Футбол Збірна України
23:12
Ярмоленко, Зінченко і Миколенко прибули до збірної України. В останнього – мікротравма
Андрій Ярмоленко / Фото - УАФ

Напередодні ввечері в розташування збірної України прибули захисник Віталій Миколенко і вінгер Андрій Ярмоленко. 24 травня після обіду – і хавбек Олександр Зінченко, Повідомляє прес-служба УАФ.

У вечірньому тренуванні не зміг взяти участь представник «Евертона». Він приїхав з клубу з забоєм гомілкостопа.

Однак очікується повернення Миколенка у загальну групу вже на наступний день. Решта новоприбулих гравців одразу приступили до занять.

Раніше Ярмоленко попрощався з «Вест Хемом».

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олександр Зінченко Андрій Ярмоленко Віталій Міколенко збірна Шотландії (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Зінченко: «Зараз про війну в Україні все затихає й затихає. Мені це не дуже подобається»
Зінченко: «Зараз про війну в Україні все затихає й затихає. Мені це не дуже подобається»
Футбол Збірна України
21:38
Зінченко – про допомогу Україні: «Не знаю, чи буду корисний з автоматом в руках»
Зінченко – про допомогу Україні: «Не знаю, чи буду корисний з автоматом в руках»
Футбол Збірна України
20:45
Зінченко зізнався, що хоче привезти титул АПЛ в Україну
Зінченко зізнався, що хоче привезти титул АПЛ в Україну
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
22 травня 23:03
1
«Дякую за чотири роки! Чекаю нового виклику ». Ярмоленко попрощався з «Вест Гемом»
«Дякую за чотири роки! Чекаю нового виклику ». Ярмоленко попрощався з «Вест Гемом»
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
22 травня 22:38
Один із вирішальних моментів чемпіонства! Як Зінченко асистував Родрі
Один із вирішальних моментів чемпіонства! Як Зінченко асистував Родрі
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
22 травня 22:14
Найбільш незабутній момент сезону в АПЛ: Зінченко з трофеєм, що оповитий українським прапором
Найбільш незабутній момент сезону в АПЛ: Зінченко з трофеєм, що оповитий українським прапором
Футбол Українські легіонери
22 травня 22:03
1

Новини: Футбол

Шапаренко та Мудрик зазнали пошкоджень. Відомо про стан травмованого Попова
Шапаренко та Мудрик зазнали пошкоджень. Відомо про стан травмованого Попова
Збірна України
23:37
Ярмоленко, Зінченко і Миколенко прибули до збірної України. В останнього – мікротравма
Ярмоленко, Зінченко і Миколенко прибули до збірної України. В останнього – мікротравма
Збірна України
23:12
Уже без Мхітаряна. 29 гравців збірної Вірменії викликані на матч проти України
Уже без Мхітаряна. 29 гравців збірної Вірменії викликані на матч проти України
Збірна України
22:46
Максимов назвав важливий «мінус» проведення УПЛ в Україні
Максимов назвав важливий «мінус» проведення УПЛ в Україні
Українська Прем'єр-ліга
22:24
Суркіс: «Бажаю «Шахтарю» найшвидшої нашої перемоги і повернення до українського Донецьку»
Суркіс: «Бажаю «Шахтарю» найшвидшої нашої перемоги і повернення до українського Донецьку»
Українська Прем'єр-ліга
22:03
Зінченко: «Зараз про війну в Україні все затихає й затихає. Мені це не дуже подобається»
Зінченко: «Зараз про війну в Україні все затихає й затихає. Мені це не дуже подобається»
Збірна України
21:38
«Манчестер Сіті» побачив заміну екс-гравцеві «Шахтаря» в хавбеку збірної Англії
«Манчестер Сіті» побачив заміну екс-гравцеві «Шахтаря» в хавбеку збірної Англії
Англійська Прем'єр-ліга
21:10
Зінченко – про допомогу Україні: «Не знаю, чи буду корисний з автоматом в руках»
Зінченко – про допомогу Україні: «Не знаю, чи буду корисний з автоматом в руках»
Збірна України
20:45
«Баєр» погодив з Мудриком деталі підписання контракту
«Баєр» погодив з Мудриком деталі підписання контракту
Українська Прем'єр-ліга
20:39
Всі новини

Популярні новини

Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
Бокс Професійний бокс
19 травня 21:05
4
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 травня 20:24
Всі новини