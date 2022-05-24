Ярмоленко, Зінченко і Миколенко прибули до збірної України. В останнього – мікротравма

Стало відомо, коли захисник «Евертона» приступить до занять у загальній групі

Андрій Ярмоленко / Фото - УАФ

Напередодні ввечері в розташування збірної України прибули захисник Віталій Миколенко і вінгер Андрій Ярмоленко. 24 травня після обіду – і хавбек Олександр Зінченко, Повідомляє прес-служба УАФ.

У вечірньому тренуванні не зміг взяти участь представник «Евертона». Він приїхав з клубу з забоєм гомілкостопа.

Однак очікується повернення Миколенка у загальну групу вже на наступний день. Решта новоприбулих гравців одразу приступили до занять.

Раніше Ярмоленко попрощався з «Вест Хемом».