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Їм точно потрібен Голанд? Інший новачок «Манчестер Сіті» забив шість м’ячів в одній грі

Раніше цього не вдавалося жодному з футболістів «Рівер Плейт»
Футбол У світі
10:58
Їм точно потрібен Голанд? Інший новачок «Манчестер Сіті» забив шість м’ячів в одній грі

Новачок «Манчестер Сіті» Хуліан Альварес увійшов в історію «Рівер Плейт» – став першим гравцем за 121 рік існування клубу, котрий забив шість м’ячів в одній грі.

Це був матч групового етапу Копа Лібертадорес (аналог Ліги чемпіонів) проти чемпіонів Перу «Альянс Ліми». В першому таймі нападник оформив хет-трик, а в другому додав до цього ще три голи, довершивши гекса-трик.

Зрештою, по завершенні матчу він взяв з собою додому відразу ж два м’ячі.

Нагадаємо, що в січні 2022 року «Манчестер Сіті» викупив контракт 22-річного Альвареса за 14,1 мільйони фунтів стерлінгів, проте до кінця сезону його віддали в оренду назад в «Рівер Плейт».

З наступної кампанії команда Хосепа Гвардіоли отримає двох нових нападників: Альвареса і Ерлінга Голанда.

Сергій Лук'яненко
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Манчестер Сіті

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