Їм точно потрібен Голанд? Інший новачок «Манчестер Сіті» забив шість м’ячів в одній грі

Новачок «Манчестер Сіті» Хуліан Альварес увійшов в історію «Рівер Плейт» – став першим гравцем за 121 рік існування клубу, котрий забив шість м’ячів в одній грі.

Це був матч групового етапу Копа Лібертадорес (аналог Ліги чемпіонів) проти чемпіонів Перу «Альянс Ліми». В першому таймі нападник оформив хет-трик, а в другому додав до цього ще три голи, довершивши гекса-трик.

Зрештою, по завершенні матчу він взяв з собою додому відразу ж два м’ячі.

All 6 goals scored by Julian Alvarez tonight, he’s too good. pic.twitter.com/ElTICDvW3r