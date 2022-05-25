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Юнацька команда «Динамо» забила 11 м'ячів за 55 хвилин

В Італії відбувся черговий товариський матч киян
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18:27
Юнацька команда «Динамо» забила 11 м'ячів за 55 хвилин
Фото - ФК Динамо Київ

Київське «Динамо» U-16 провело черговий товариський матч в Італії.

«Біло-сині» зіграли проти «Салеса» U-17. Примітно, що українська команда забила відразу 11 м'ячів.

Гра тривала два тайми по 30 хвилин.

Товариський матч

«Салес» U-17 - «Динамо» U-16 0: 11

Голи: Білий, 1, 23, Кузик, 3, 14, Осипенко, 9, 15, Пашко, 27, Шевченко, 41, 45, Лобко, 54, 55

Сергій Стаднюк
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