Європейському клубу приписують інтерес до основного вінгера «Динамо»
Юнацька команда «Динамо» забила 11 м'ячів за 55 хвилин
В Італії відбувся черговий товариський матч киян
Фото - ФК Динамо Київ
Київське «Динамо» U-16 провело черговий товариський матч в Італії.
«Біло-сині» зіграли проти «Салеса» U-17. Примітно, що українська команда забила відразу 11 м'ячів.
Гра тривала два тайми по 30 хвилин.
Товариський матч
«Салес» U-17 - «Динамо» U-16 0: 11
Голи: Білий, 1, 23, Кузик, 3, 14, Осипенко, 9, 15, Пашко, 27, Шевченко, 41, 45, Лобко, 54, 55
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