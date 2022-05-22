Трансфер Соломона в «Фулгем» зірвався
Юрій Максимов: «Все життя розмовляв російською. А зараз хочу тільки українською»
Тренер «Ворскли» відмовляється від мови окупанта
Головний тренер «Ворскли» Юрій Максимов заявив, що відмовляється спілкуватися мовою окупантів і переходить на українську:
«Я спілкуюся, стараюся. Я все життя розмовляв російською, а хочу зараз тільки українською мовою розмовляти».
Також про подібне рішення заявляв відомий важкоатлет Олексій Торохтій, котрий перепросив, що не відмовився від російської ще в 2014-му.
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