«Ювентус» влітку спробує підписати контракт з Погба

Туринці вже підготували офіційну пропозицію для француза

Поль Погба / Фото - Twitter

Хавбек «Манчестер Юнайтед»в літнє трансферне вікно стане одним з найбільш привабливих гравців для європейських грандів, тому що його поточний контракт з манкунінцями завершується вже в кінці сезону.МЮ не виявляє бажання підписувати нову угоду із зоряним французом.Основним претендентом на підписання 29-річного Погба є туринський «Ювентус», за повідомленням, вже підготував пропозицію Полю щодо можливого контракту.8 млн євро зарплати на рік і 2-3 млн євро бонусів – з такої суми туринці почнуть вести переговори з представниками француза вже найближчим часом.Раніше повідомлялося, що аргентинський півзахисник ПСЖ