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«Ювентус» влітку спробує підписати контракт з Погба

Туринці вже підготували офіційну пропозицію для француза
Футбол Серія А
15:58
«Ювентус» влітку спробує підписати контракт з Погба
Поль Погба / Фото - Twitter
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в літнє трансферне вікно стане одним з найбільш привабливих гравців для європейських грандів, тому що його поточний контракт з манкунінцями завершується вже в кінці сезону.

МЮ не виявляє бажання підписувати нову угоду із зоряним французом.

Основним претендентом на підписання 29-річного Погба є туринський «Ювентус», за повідомленням Football Italia, вже підготував пропозицію Полю щодо можливого контракту.

8 млн євро зарплати на рік і 2-3 млн євро бонусів – з такої суми туринці почнуть вести переговори з представниками француза вже найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що аргентинський півзахисник ПСЖ Анхель Ді Марія найближчим часом може стати гравцем «Ювентуса».

Володимир Кириченко
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Теги

Поль Погба Ювентус Манчестер Юнайтед

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