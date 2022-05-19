Роналду, Погба, Решфорд і інші гравці МЮ відписалися від Грінвуда в Instagram. Його заарештували і звинувачують в згвалтуванні
«Ювентус» влітку спробує підписати контракт з Погба
Туринці вже підготували офіційну пропозицію для француза
Поль Погба / Фото - TwitterХавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в літнє трансферне вікно стане одним з найбільш привабливих гравців для європейських грандів, тому що його поточний контракт з манкунінцями завершується вже в кінці сезону.
МЮ не виявляє бажання підписувати нову угоду із зоряним французом.
Основним претендентом на підписання 29-річного Погба є туринський «Ювентус», за повідомленням Football Italia, вже підготував пропозицію Полю щодо можливого контракту.
8 млн євро зарплати на рік і 2-3 млн євро бонусів – з такої суми туринці почнуть вести переговори з представниками француза вже найближчим часом.
Раніше повідомлялося, що аргентинський півзахисник ПСЖ Анхель Ді Марія найближчим часом може стати гравцем «Ювентуса».
Коментарі 0