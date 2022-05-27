З думками про Київ. Хто фаворит фіналу ЛЧ «Ліверпуль» - «Реал» Мадрид?

Робимо ставки

28 травня у Парижі на легендарному «Стад де Франс» відбудеться найочікуваніший матч клубного Європейського сезону – фінал Ліги чемпіонів. «Ліверпуль» - «Реал» Мадрид. Повторення такого пам’ятного для України фіналу у Києві 2018-го. Тоді фортуна в особі Лоріса Каріуса була на боці «вершкових», які втретє поспіль відправилися з «вуханем» у Мадрид, тепер «мерсисайдці» готові брати своє. З вуст Мохамеда Салаха, до слова, найкращого бомбардира та асистента сезону в АПЛ це прозвучало як: «Ми маємо звести рахунки».

Власне поки що саме рахунок підводить «Ліверпуль» у протистоянні з Мадридом. Востаннє англійці перемагали «Реал» ще у 2009му, після чого 4 поразки і нічия в чвертьфіналі минулорічного розіграшу ЛЧ на «Енфілді», яку теж можна записати на користь «королівського клубу». Щоправда в червоному Ліверпулі сьогодні більше згадують фінал тоді ще Кубку європейських чемпіонів 1981-го, теж у Парижі, теж проти «Реалу», але переможний (1:0).

Що ж робимо свої ставки на матч «Ліверпуль» - «Реал» Мадрид на платформі Parimatch Ukraine.

Чому має перемогти «Реал»?

Можемо одразу піти з козирів та сказати, що у складі «вершкових» є українець, Андрій Лунін, а українці врешті перемагають. І всі ми будемо вболівати за гравця збірної та його гарний настрій та самопочуття перед вкрай важливими матчами плей-офф до ЧС-2022. Але є і більш об’єктивні причини.

1. Відпочинок та відновлення. «Реал» став чемпіоном Іспанії ще 30 квітня, а одразу після перемоги над «Сіті» цілеспрямовано готується до фіналу ЛЧ. 4 матчі в Прімері з максимальною ротацією та відпочинком для лідерів. Все, щоб в Парижі бути в найкращих кондиціях. В той час «Ліверпуль» до останнього боровся з «Ман Сіті» за чемпіонство в АПЛ, жодного перепочинку, жодного права на помилку. І в такому графіку так і не досягнув своєї мети, забравши лише «срібло» англійської ліги.

2. Вміння реалізовувати моменти. За статистикою кожен суперник Мадриду в плей-офф Ліги чемпіонів завдавав більше ударів по воротам, ніж «вершкові». 31 удар ПСЖ проти 24 «Реалу» в 1/8 фіналів, 48 ударів «Челсі» проти 18 «Реалу» в чвертьфіналах, 31 удар «Сіті» проти 25 «Реалу» в півфіналах. Результат ми знаємо – дійсно «королівська» ефективність.

3. Модріч + Кроос + Каземіро в центрі поля. І Бензема. Без коментарів. Вони просто «галактікос».

4. «Реал» - магістр фіналів ЛЧ. Мадрид перемагав 7 разів в своїх останніх 7 фіналах. А програвав 41 рік тому, в Парижі, «Ліверпулю».

Чому має перемогти «Ліверпуль»?

1. Com’on. «Ліверпуль» набрав просто фантастичну форму. Це найкраща команда Європи просто зараз. У 2022му році вони програли лише 1 матч, «Інтеру» в 1/8 фіналу ЛЧ. При цьому виграли 2 титули в Англії, і були за крок до чемпіонства в АПЛ, відігравши 8 очок переваги «Сіті».

2. Середній вік «мерсисайдців» 27,7 років проти 28,6 у «Реала», вони молодші, витриваліші, а ще статистично команда Клоппа має кращу командну швидкість та успішніша в контрпресингу. При цьому у німецького спеціаліста довжелезна лава запасних, майже рівноцінні два склади, то ж є можливості для маневрів.

3. Атака «Ліверпуля». Салах, Мане, Жота – в списку найкращих бомбардирів сезону АПЛ з результатом +15 голів. Салах, Трент та Робертсон – найкращі асистенти ліги. При цьому кожен з цих гравців легко бере гру на себе та готовий вирішувати епізоди. Мрія.

4. Мотивація. «Ліверпуль» програв золото АПЛ, «Ліверпуль» пам’ятає Київ, «Ліверпуль» прагне перемогти. Вони готові!

Тож, «Ліверпуль» - «Реал», прогноз: це буде грандіозний фінал, два великі тренери Клопп проти Анчелоті, два претинденти на «Золотий м’яч» Салах проти Бензема, You’ll never walk alone проти Hala Madrid Y Nada Más. В передчутті!