«З першого дня в нас ніхто не вірив». Неймовірна промова Ібрагімовича в чемпіонській роздягальні «Мілану»

40-річний нападник «Мілану» Златан Ібрагімович виграв з россонері чемпіонство в сезоні 2010/11 і допоміг повернути команду на вершину через 11 років. Після здобуття скудетто швед влаштував в роздягальні неймовірну промову:

А коли ви одна команда, то можете досягати таких речей, яких досягнули ми. Зараз ми чемпіони Італії. Перш за все, я хочу подякувати всім гравцям. А тепер я хочу подякувати Паоло Мальдіні (технічному директору), Ріккі Массарі (спортивному директору), Івану Газідісу (виконавчому директору).

Це було непросто, але ми стали справжньою командою цього сезону. На початку сезону ніхто в нас не вірив. Але завдяки цим принципам ми стали сильнішими. Я пишаюся всіма вами. А тепер зробіть мені послугу: святкуйте як чемпіони. Тому що тепер «Мілану» належить не лише Мілан, тепер «Мілану» належить вся Італія».