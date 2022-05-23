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«З першого дня в нас ніхто не вірив». Неймовірна промова Ібрагімовича в чемпіонській роздягальні «Мілану»

Нападник допоміг команді повернутися на вершину
Футбол Серія А
21:41
«З першого дня в нас ніхто не вірив». Неймовірна промова Ібрагімовича в чемпіонській роздягальні «Мілану»

40-річний нападник «Мілану» Златан Ібрагімович виграв з россонері чемпіонство в сезоні 2010/11 і допоміг повернути команду на вершину через 11 років. Після здобуття скудетто швед влаштував в роздягальні неймовірну промову:

«Зберіться всі тут. Хлопці, заспокойтеся, я не збираюся прощатися. Хлопці, з першого дня, коли я приїхав, потім приїхали інші, мало хто вірив в нас. Але коли ми зрозуміли, що нам потрібна самопожертва, страждання, віра і робота, коли це сталося, то ми стали справжньою командою.

А коли ви одна команда, то можете досягати таких речей, яких досягнули ми. Зараз ми чемпіони Італії. Перш за все, я хочу подякувати всім гравцям. А тепер я хочу подякувати Паоло Мальдіні (технічному директору), Ріккі Массарі (спортивному директору), Івану Газідісу (виконавчому директору).

Це було непросто, але ми стали справжньою командою цього сезону. На початку сезону ніхто в нас не вірив. Але завдяки цим принципам ми стали сильнішими. Я пишаюся всіма вами. А тепер зробіть мені послугу: святкуйте як чемпіони. Тому що тепер «Мілану» належить не лише Мілан, тепер «Мілану» належить вся Італія».

А тепер подивіться як пафосно Ібрагімович виходив за золотою медаллю – з величезною пляшкою шампанського і сигарою в зубах.

Сергій Лук'яненко
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Мілан Златан Ібрагімович

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